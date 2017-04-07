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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Более 12 тонн мясных изделий купили рязанцы на ярмарках выходного дня

15:10 / Экономика
Автор фото: Владимир Проказников | Более 12 тонн мясных изделий купили рязанцы на ярмарках выходного дня
Фото: Владимир Проказников.

В субботу, 1 июля, ярмарки состоялись на пяти ярмарочных площадках Рязани. Торговлю вели 186 товаропроизводителей более чем на 280 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. На ярмарках было реализовано более 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, свыше 15 тонн молока и молочных продуктов, 7,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, около 4 тонн картофеля и овощей, более 7,5 тонны ягод. Большой выбор овощей и зелени был предложен владельцами личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 8 июля, информирует сайт регионального правительства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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