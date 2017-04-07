Более 12 тонн мясных изделий купили рязанцы на ярмарках выходного дня

В субботу, 1 июля, ярмарки состоялись на пяти ярмарочных площадках Рязани. Торговлю вели 186 товаропроизводителей более чем на 280 местах. Традиционно был представлен широкий ассортимент продуктов питания. На ярмарках было реализовано более 12 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, свыше 15 тонн молока и молочных продуктов, 7,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, около 4 тонн картофеля и овощей, более 7,5 тонны ягод. Большой выбор овощей и зелени был предложен владельцами личных подсобных хозяйств и дачных участков.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 8 июля, информирует сайт регионального правительства.