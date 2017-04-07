В Рязани еще на 7 дорогах обновили асфальт

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время на семи участках автомобильных дорог ремонт выполнен полностью, работы по ремонту еще четырех участков находятся на завершающем этапе. На 10 объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Основной ремонт ведется на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова, на Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на Первомайском проспекте. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной и Чкалова подрядчики выполняют установку элементов дорожной инфраструктуры.

С 29 июня по 3 июля дорожные ямы заделали на участках автомобильных дорог по улицам Братиславской, Бронной, Весенней, Дачной, Есенина и Первомайскому проспекту.