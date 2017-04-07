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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязани еще на 7 дорогах обновили асфальт

15:14 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время на семи участках автомобильных дорог ремонт выполнен полностью, работы по ремонту еще четырех участков находятся на завершающем этапе. На 10 объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Основной ремонт ведется на улицах Разина, Трудовой, Большой, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова, на Северном и Южном переулках, участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина, на Первомайском проспекте. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной и Чкалова подрядчики выполняют установку элементов дорожной инфраструктуры.

С 29 июня по 3 июля дорожные ямы заделали на участках автомобильных дорог по улицам Братиславской, Бронной, Весенней, Дачной, Есенина и Первомайскому проспекту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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