«Трудовое лето» ждет рязанских подростков, находящихся в группе социального риска

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня, в Рязани стартовал очередной этап акции «Трудовое лето», ориентированной на городских подростков, находящихся в категории социального риска. Юноши и девушки трудятся в детском эколого-биологическом центре. В июле и августе этого года будут трудоустроены еще 30 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет.

По данным комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, одна трудовая смена длится месяц, а рабочий день для подростков – 2 часа. За получение опыта общения в трудовом коллективе, навыков ухода за сельскохозяйственными растениями и животными подростки получают зарплату: средства на эти цели перечисляются из центра занятости населения области за счет средств региональной субсидии.

Проект «Трудовое лето» работает в городе на протяжении трех лет. За это время были временно трудоустроены более 150 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году для реализации проекта детский эколого-биологический центр получил субсидию в размере более 155 тысяч рублей.