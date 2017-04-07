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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязани, в городском парке, состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

15:38 / Культура

Министерство социальной защиты населения Рязанской области приглашает взрослых и детей 8 июля в 14.00 в городской парк (г. Рязань, ул. Ленина). Там состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, проводимому в рамках нового социально значимого проекта «Рязань – Единая Семья!»

Организатор праздника – Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани. На семейном празднике будут развлечения для детей и взрослых. Для любителей творчества подготовлена увлекательная концертная программа с музыкальными и танцевальными номерами. Желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах семейном квесте «В гостях у сказки», в интерактивных площадках, проявить свою изобретательность, находчивость и знание русского фольклора.

На празднике запланировано поздравление молодоженов, заключивших брак в этот знаменательный день, и семейных пар, отметивших рубиновую, сапфировую и золотую свадьбы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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