В Рязани, в городском парке, состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

Министерство социальной защиты населения Рязанской области приглашает взрослых и детей 8 июля в 14.00 в городской парк (г. Рязань, ул. Ленина). Там состоится праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, проводимому в рамках нового социально значимого проекта «Рязань – Единая Семья!»

Организатор праздника – Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязани. На семейном празднике будут развлечения для детей и взрослых. Для любителей творчества подготовлена увлекательная концертная программа с музыкальными и танцевальными номерами. Желающие смогут поучаствовать в различных мастер-классах семейном квесте «В гостях у сказки», в интерактивных площадках, проявить свою изобретательность, находчивость и знание русского фольклора.

На празднике запланировано поздравление молодоженов, заключивших брак в этот знаменательный день, и семейных пар, отметивших рубиновую, сапфировую и золотую свадьбы.