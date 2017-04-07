49 иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета получили дипломы

Яркая церемония по традиции состоялась в театре драмы. Выпускники нарядились в мантии и шапочки по европейскому образцу: красный цвет отделки нарядов – у студентов лечебного факультета, зеленый – у фармацевтов и белый – у стоматологов. К будущим врачам и фармацевтам присоединились их родственники и друзья, которые прилетели на праздник из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Участников церемонии поздравили ректор РязГМУ Роман Калинин и декан факультета по обучению иностранных студентов Виктор Окороков. После произнесения клятвы Гиппократа выпускники поднялись на сцену вместе с родными. Родители поздравляли всех и благодарили рязанский вуз за возможность для их детей получить престижную профессию.