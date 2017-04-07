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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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49 иностранных студентов Рязанского государственного медицинского университета получили дипломы

15:39 / Общество

Яркая церемония по традиции состоялась в театре драмы. Выпускники нарядились в мантии и шапочки по европейскому образцу: красный цвет отделки нарядов – у студентов лечебного факультета, зеленый – у фармацевтов и белый – у стоматологов. К будущим врачам и фармацевтам присоединились их родственники и друзья, которые прилетели на праздник из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

Участников церемонии поздравили ректор РязГМУ Роман Калинин и декан факультета по обучению иностранных студентов Виктор Окороков. После произнесения клятвы Гиппократа выпускники поднялись на сцену вместе с родными. Родители поздравляли всех и благодарили рязанский вуз за возможность для их детей получить престижную профессию.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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