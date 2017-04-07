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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Рязанский бизнесмен не доплатил более 1 миллиона 300 тысяч рублей налогов

16:00 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении рязанского индивидуального предпринимателя. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица.

По данным следствия, в 2015 году индивидуальный предприниматель включил заведомо ложные сведения без учета дохода от продажи недвижимости в налоговые декларации. В результате он уклонился от уплаты налога в сумме 1 миллион 380 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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