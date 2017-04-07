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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Рязанцев, расклеивавших объявления в не предусмотренных для этого местах, оштрафовали в общей сложности на 275 тысяч рублей

16:17 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, с начала года в Рязани к административной ответственности за размещение объявлений, надписей и рисунков на остановочных пунктах, стенах, столбах, заборах, ограждениях и других, не предусмотренных для этих целей объектах, привлечены 148 нарушителей. Объем штрафов составил более 275 тысяч рублей. Больше всего нарушений зафиксировали в Октябрьском (60) и Советском (42) районах города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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