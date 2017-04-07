Артисты Тульской областной филармонии открыли июльский сезон «Музыкального лета» в рязанском Константинове

В субботу пассажиры теплохода «Сергей Образцов» поднимались с причала на высокий константиновский берег под задорную песню… о пароходе! Звонкие, красивые голоса девушек из ансамбля «Усладушка» Тульской филармонии настраивали всех на веселый лад и – приглашали пуститься в пляс. Что приплывшие по реке гости и делали, рискуя опоздать на экскурсию. Под гармонь плясали кадриль, завязывали ленточки на зеленой веточке (как на Троицу), играли в народные игры. Интерактивная фольклорная программа увлекла и детей, и взрослых.

А начинали первый июльский концерт проекта «Музыкальное лето в Константинове» солисты-вокалисты Тульской филармонии. Заслуженный артист России Геннадий Шеверев, лауреаты международных конкурсов Оксана Мантуленко и Михаил Гришин исполнили песни на стихи Сергея Есенина, старинные, современные песни и романсы.

Как всегда в выходные дни неподалеку от летней эстрады гости Государственного музея-заповедника С.А. Есенина могли сыграть в крокет, принять участие в мастер-классах и посмотреть представление театра кукол.