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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Рязанцы объединились против фальсификации истории Великой Отечественной войны

16:55 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы объединились против фальсификации истории Великой Отечественной войны
Фото: Вячеслав Астафьев.

«Круглый стол» на тему «Вместе – против фальсификации истории Великой Отечественной войны» был проведен в Рязанской универсальной научной библиотеке имени Горького. Посвящен он был 75-летию начала Сталинградской битвы и состоялся по инициативе члена Общественной палаты Российской Федерации, заместителя секретаря Общественной палаты Рязанской области, доктора филологических наук, профессора РГУ имени С.А.Есенина Ольги Вороновой. В заседании принял участие и вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. На встречу были приглашены представители общественных и молодежных организаций, историки, педагоги, журналисты.

Главный посыл был в том, что появляется все больше фактов фальсификации истории Великой Отечественной войны. Идеологи США и Запада пишут книги о том, что главная роль в победе над фашизмом принадлежит Америке и Великобритании. Украина недавно издала учебник истории для школ, суть содержания которого в том, что и Советский Союз, и Германия нанесли Украине во время войны непоправимый урон. Многие из подобных изданий попадают на полки книжных магазинов, в библиотеки, в том числе и школьные.

С докладом о духовной силе участников Сталинградской битвы выступил доктор философских наук, профессор РГУ имени С.А.Есенина Рудольф Подоль. О том, что Советскому Союзу во Второй мировой войне противостояла не только Германия, но и вся Европа, и наша победа от этого только весомее, собравшимся напомнил доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А.Есенина Александр Агарев. Особенности потерь со стороны Германии и Советского Союза проанализировал заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Трушин.

По словам участников «круглого стола», разговор о фальсификации истории Великой Отечественной войны приобретает все большую актуальность для нашей страны, поскольку западные голоса все увереннее и громче заявляют о том, что роль Советского Союза в разгроме фашистов незначительна. Задача историков – донести до народа правду.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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