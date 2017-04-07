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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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ФК «Рязань» обыграл «Химик» в контрольном матче

17:00 / Спорт
В рамках предсезонной подготовки ФК «Рязань» провел очередной товарищеский матч

В Новомосковске наша команда встретилась с местным «Химиком». Матч завершился уверенной победой ФК «Рязань» со счетом 4:1. Два забитых мяча записал на свой счет Евгений Маричев: полузащитник отличился с игры и реализовал пенальти. Также отличился Владислав Лабзин и игрок, находящийся на просмотре.

Очередной контрольный матч ФК «Рязань» проведет 5 июля, в среду. На поле стадиона «Олимпиец» наша команда будет принимать саранскую «Мордовию», которая с этого сезона вновь будет выступать в ФОНБЕТ Первенстве ПФЛ. Матч начнется в 12:00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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