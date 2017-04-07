За прошедшую пятницу и выходные в Рязанской области выявили 42 нарушения правил дорожного движения, которые допустили мигранты

Как сообщает сайт УМВД России по области, трижды иностранцы нарушили правила дорожного движения, связанные с перевозкой пассажиров, 7 раз мигранты управляли технически неисправными транспортными средствами, 10 раз управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО. В двух случаях иностранцы вообще не имели при себе документов. Были зафиксированы 4 нарушения, связанные с управлением транспортным средством с недопустимой тонировкой, 2 мигранта управляли транспортными средствами без включенного ближнего света фар, 5 нарушений допустили мигранты-пешеходы.