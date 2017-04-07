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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Рязанский облизбирком разрешил Владимиру Федоткину открыть избирательный счет

17:30 / Общество

На очередном заседании 3 июля областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидату на должность губернатора Рязанской области от партии КПРФ Владимиру Федоткину.

Как сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев, Владимир Федоткин принес в комиссию необходимые документы утром 3 июля. Конференция по выдвижению кандидата на пост главы региона состоялась в региональном отделении КПРФ в субботу, 1 июля. Свои голоса за Федоткина отдали 48 из 56 делегатов.

Также комиссия зарегистрировала 20 уполномоченных кандидата-коммуниста по финансовым вопросам.

Напомним, что ранее разрешения на открытие избирательного счета получили Николай Любимов («Единая Россия»), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Александра Перехватова (партия Роста), Святослав Голубятников (партия Возрождения России), Александр Шерин (ЛДПР).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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