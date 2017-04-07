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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли

17:39 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Шацкого района сотрудники полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли. Полицейские уничтожили растения на общей площади 350 квадратных метров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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