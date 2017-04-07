Как сообщает сайт УМВД России по области, во время проверки окрестностей населенных пунктов Шацкого района сотрудники полиции обнаружили заросли дикорастущей конопли. Полицейские уничтожили растения на общей площади 350 квадратных метров.
В Рязанской области уничтожили заросли дикой конопли
17:39 03.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
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