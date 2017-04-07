Спортсмен из Рязанской области завоевал «бронзу» международного турнира по дзюдо

Как сообщает сайт правительства области, рязанский спортсмен Андрей Волков стал бронзовым призером международного турнира по дзюдо престижной серии «Гран-При».

Международные соревнования проходили с 30 июня по 2 июля в Китае. В турнире приняли участие более 250 спортсменов из 26 стран мира. Регион представлял рязанский дзюдоист Андрей Волков.

Спортсмен выступал в супертяжелой весовой категории свыше 100 кг и завоевал по итогам турнира бронзовую награду. Мастер спорта России международного класса, спортсмен-инструктор регионального Центра спортивной подготовки и спортшколы «Юпитер» города Рязани Андрей Волков тренируется под руководством Заслуженных тренеров России Андрея Попова и Олега Быстрова.