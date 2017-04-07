14:43 МСК
Вторник
04 / 07 / 2017
Выпуск № 121 (5408)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
157

В Рязанской области продолжаются проверки капремонта домов

18:36 / Актуально
О проведении проверок Государственной инспекцией жилищного и строительного надзора региона информирует сайт правительства области

Проверки проводятся в рамках исполнения поручений главы региона Николая Любимова.

С 26 по 30 июня инспекцией проведено 43 проверки в отношении управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Выявлено 62 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг, выданы соответствующие предписания для их устранения.

Продолжены совместные проверочные рейды с представителями администраций муниципальных образований, специалистами газовых служб, ГУ МЧС России по Рязанской области на предмет наличия и выполнения договоров со специализированными организациями на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, дымоходов и вентканалов многоквартирных домов с непосредственной формой управления. Проведены проверки 13 домов в г. Рязани, 52 домов в г. Касимове, 14 домов в Пронском районе, 48 домов в Рязанском районе, 74 домов в Касимовском районе, 10 домов в Старожиловском районе. Выявлено 2 утечки газа на внутридомовых газопроводах, которые были оперативно устранены. В 64 многоквартирных домах заключены договоры с газовой службой, в 10 – оформлены заявления на заключение договоров.

Кроме того, инспекцией проводятся комиссионные проверки организации и проведения комплексного капитального ремонта многоквартирных домов в Рязанской области. Так, рабочими группами осмотрено 11 многоквартирных домов, в двух из них выявлены нарушения, касающиеся организации проведения капитального ремонта. Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области выданы соответствующие предписания.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 03 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани еще на 7 дорогах обновили асфальт

В Рязанской области снова ждут грозу

Последствия повреждения на канализационном коллекторе на участке улицы Кремлевский вал в Рязани будут ликвидированы сегодня к обеду

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
11:13
В Рязанской области следователи устанавливают причины обрушения кровли гаража
10:50
Жителя Рязани подозревают в совершении налогового преступления
10:43
Житель Рязанской области выращивал в огороде коноплю
10:32
Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления транспорта администрации Рязани
10:22
Рязанские инспекторы ГИБДД учат детей дорожной грамоте
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы