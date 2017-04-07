Четверть века с задором

В Рязанском кремле горожане танцевали сибирскую кадриль и играли в народные игры

В этом году ежегодный благотворительный праздник «Летний день в кремле» отметил 25-летие. Даже ненастная и дождливая погода не помешала любителям русской культуры прийти в кремль, чтобы прикоснуться к древним обычаям.

Атмосферу создавали фольклорные коллективы, выступавшие в течение дня на главной сцене. В это время и стар и млад заглядывали в шатры, раскинутые во дворе кремля. Там всех желающих обучали вышивке, валянию из шерсти, росписи ложек и другим ремеслам. А для знатоков истории моды сотрудники кремля провели викторину с призами, посвященную деталям русского костюма.

Свои творческие уроки в шатрах провели и авторы новых выставок во Дворце Олега – керамист, член Союза художников России Галина Сметанина и мастер японской живописи суйбокуга Ирина Левашова. «Я отобрала для этой выставки работы разных лет. Но их объединяет то, что они обрели свой законченный вид после обжига в дровяной печи. Например, композицию с гусляром я назвала «Созвучие», – рассказала Галина Александровна.

Экспозиции «Рождение в огне» и «Все оттенки японской туши» в этот день были бесплатными для посещения.

А кульминацией веселья стала развлекательная площадка в фольклорном стиле, которую по традиции провели участники движения «Губернский бал». Народные танцы на траве до последнего были под вопросом из-за дождливой погоды, но в итоге солн­це на время позволило рязанцам погрузиться в атмосферу Древней Руси. Танцоры удивляли гостей необычными номерами – например, сибирской кадрилью, а затем показывали совсем простые танцы, которые разучивали на месте со всеми желающими. Для детей организовали большой хоровод «Кошки-мышки», а после начались игры в «ручеек» и «тесто». Большая радуга в небе над кремлем стала замечательным украшением всенародного доброго праздника.