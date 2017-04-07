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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Очертания старого города

00:01 / Культура
В рязанском гостиничном комплексе открылась галерея чертежей памятников архитектуры
Автор фото: Анна Добролежа | Очертания старого города
Фото автора.

Галерею расположили в зале «Рязань» гостиницы «Старый город». В экспозицию вошло 18 чертежей на метровых планшетах, которые изображают рязанские памятники архитектуры в самом расцвете красоты (сразу после постройки): среди них Успенский собор, Театр на Соборной, казенный винный склад, летний клуб дворянского собрания, крестьянский поземельный банк и др.

Работы выполнены в технике отмывки китайской тушью. Экспозиция рассчитана, прежде всего, на гостей города. Ознакомившись с чертежами главных зданий – достопримечательностей Рязани, путешественники смогут понять, что им наиболее интересно, и проложить свой туристический маршрут.

История создания галереи достаточно необычная. Началось все с того, что на входе в гостиницу появилось оригинальное керамическое панно известного рязанского керамиста Галины Сметаниной. Это изображение архитектурных памятников исторического центра Рязани. Среди зданий на панно не оказалось политехнического института. Об этом стало известно ректору Рязанского института филиала Московского политехнического университета Игорю Мурогу. Он выдвинул однозначное требование – здание «Политеха» должно быть представлено в «Старом городе» во всей красе. Руководство гостиничного комплекса пошло навстречу ректору. Так родилась идея о размещении в зале «Рязань» галереи работ студентов первого курса кафедры архитектуры и градостроительства. Объектами изображения стали памятники архитектуры, особое место среди которых занял политехнический институт. Возглавила выставочный проект кандидат исторических наук, доцент Марина Вячеславовна Князева. Научный руководитель проекта – Наталья Александровна Осина.

Студенты сами сделали разверстку зала, выполнили обмеры, продумали расположение будущих чертежей. Следующим этапом работы стал эскизный проект. Перед студентами стояла задача перечертить памятник архитектуры в ручной графике с соблюдением всех пропорций и размеров. А значит, нужны были исходные реставрационные чертежи. Их предоставили государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области и Рязанское научно-реставрационное управление.

– Мы решили доверить этот проект первому курсу, потому что ребята уже хорошо себя зарекомендовали. Со своими чертежами, только меньшего формата, они участвовали в трех выставках Рязанской епархии. Митрополит Марк очень хвалил их. Недавно они закончили работу с макетами лунных станций для музея К.Э. Циолковского в с. Ижевском, – говорит Наталья Александровна Осина.

Студентке Юлии Колоколовой досталось задание выполнить чертеж Рязанского духовного училища.

– Мне интересно было работать над этим зданием, потому что оно выполнено в старинном стиле. Особенно мне понравилось прорисовывать округлые окна, – говорит Юлия. – Самым сложным для нас было делать отмывку. По программе мы должны были проходить ее только на втором курсе, и никто из нас не владел этой техникой. Но Наталья Александровна все нам объяснила, и мы сделали работу с первого раза. А тем, у кого не получалось, помогали. Проект очень сплотил нас, мы научились работать в команде. Порой мы оставались в институте до 9 вечера, покупали друг другу еду. Было непросто, но очень увлекательно. Для нас это бесценный опыт.

Над проектом студенты работали четыре месяца. Сначала у руководства гостиничного комплекса не было уверенности, что все чертежи будут выполнены в таком качестве, чтобы их можно было вывесить на всеобщее обозрение, но результат превзошел все ожидания. Теперь каждый студент – участник проекта может с гордостью вписать в свое портфолио, что его ранняя работа экспонируется в галерее «Старого города». К тому же чертежи исторических зданий Рязани были засчитаны студентам как курсовая работа.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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