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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Начали с поражения

В челябинском городе Аша стартовал финальный турнир первенства России по футболу среди девушек. Рязанки играют в группе «Б» с командами Москвы, Иркутской области, Пермского края и Татарстана. В первом матче москвички победили футболисток Татарстана (4:1), во втором – нашу дружину (2:0) и возглавляли турнирную таблицу в группе. Следующий матч подопечные Владимира Спиридонова проведут с командой Иркутской области, которая в стартовом поединке уступила коллективу из Пермского края – 0:1.

Мимо пьедестала

В Португалии на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях в каноэ-одиночке выступил представитель рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Дмитрий Ерлинеков. Ученик заслуженного тренера России Владимира Тебенихина в укороченном марафоне через 20 минут 23,64 секунды финишировал шестым. Для сравнения: время чемпиона – венгра Мортона Кевера – 19 минут 18,91 секунды. В своем втором виде соревнований на 26,5 километра (семь кругов, шесть пробежек с лодкой в руках) Ерлинеков с результатом 2 часа 18 минут 56,7 секунды стал седьмым. Победитель – тот же венгр Мартон Кевер показал 2:08:38,39.

Высокие награды достались лучшим командам и игрокам 22-го Кубка «Русской кожи»

О заключительных матчах турнира по мини-футболу рассказывает руководитель спортивного проекта Михаил Жарков:

– Победительницей самого престижного дивизиона – Золотого кубка – стала команда «Германия Авто», в решающем матче победившая футболистов «Уютного дома 62» – 3:1. Третьим финишировал «Автоимпорт». «Уютный дом 62» отличился в «сборе» индивидуальных призов: их у него оказалось три – лучшими стали бомбардир Евгений Ермолаев, вратарь Дмитрий Назаренков и тренер Сергей Копьев. Лучшим игроком был признан Денис Жулев («Германия Авто»), защитником – Виктор Соснов из «Интерьерного вопроса». В финале Серебряного кубка команда «МФК СЧВ Экология дома» переиграла футболистов «Партизана» –1:0. Единственный, оказавшийся победным, гол забил Руслан Сафоян, в итоге признанный лучшим игроком турнира. «Бронзу» добыл «ЛФК Авангард». Авторитетное жюри назвало лучших – вратаря Игоря Кузнецова и защитника Алексея Филатова из «Партизана». Борьба в Бронзовом кубке завершалась победой «Компании Апельсин» над «Огастусом». Третьим финишировал «МФК Альбион». Лучшими стали игрок Максим Жигунов и бомбардир Андрей Корольков из «Компании Апельсин», защитник Дмитрий Шахворостов («Огастус») и вратарь Никита Сорокин из «МФК Альбион».

В этом году командам предстоит помериться силами еще раз, на осеннем, 23-м, кубке «Русской кожи». До новых встреч!

Олег Сосунов и НХЛ

Рязанец Олег Сосунов заключил трехлетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа Бэй Лайтнингс». Как сообщили «Твиттер» и официальная страничка «ВКонтакте» клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнингс» (США, штат Флорида), трехлетний контракт с клубом подписал 19-летний рязанец Олег Сосунов. Два последних сезона он провел в системе клуба-партнера ХК «Рязань» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) ярославского «Локомотива», выступал за «Локо-Юниор» (дважды бронзовый призер «Кубка регионов») и «Локо» (обладатель «Кубка Харламова»), участник «Кубка поколений». На драфте НХЛ выбран в 6-м раунде под общим №178. Ожидается, что сезон 2017 – 18 Олег Сосунов, пропустивший из-за визовых проблем тренировочный лагерь развития «Лайтнингс», начнет в фарм-клубе «Тампы».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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