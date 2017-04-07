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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Студенты вышли на поля и фермы

00:01 / Общество
Специализированные студенческие отряды Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева открыли трудовой семестр
Студенты вышли на поля и фермы

Студентов напутствовали глава рязанского региона Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Артемов, глава администрации г. Рязани Олег Булеков.

Ректор вуза Николай Бышов отметил, что в этом году для оказания помощи предприятиям и хозяйствам АПК сформировано 24 механизированных отряда, 17 ветеринарных и 8 животноводческих отрядов, а также отряды «Лесовод», «Финансист», «Форт» и «Преданность».

У каждого отряда – свое направление деятельности. Представители ветеринарных отрядов окажут практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в профилактике и лечении сельскохозяйственных животных и домашних питомцев, будущие зооинженеры заменят на время очередных отпусков мастеров машинного доения коров, будут работать телятницами, помощниками зоотехников. Лесоводы окажут практическую помощь лесничествам, члены ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» в качестве волонтеров будут заниматься проблемой бездомных животных.

Широкая сфера деятельности у бойцов механизированных отрядов и будущих инженеров-автодорожников. Практически все члены мехотрядов в этом году получили удостоверение «тракторист-машинист» и на практике смогут закрепить полученные знания, работая механизаторами, трактористами, на перевозке сельскохозяйственных грузов, ремонте техники.

Проект «В будущую специальность – через рабочую профессию» разработан в стенах университета. Он получил поддержку в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и одобрен руководителями хозяйств региона как важный и необходимый для сферы АПК.

По словам главы региона Николая Любимова, для бойцов специализированных отрядов работа во время трудового семестра на предприятиях – хорошая практика, во время которой парни и девчата смогут не по учебникам, а на опыте узнать особенности будущей профессии.

Точки зрания

Николай Бышов,
ректор РГАТУ:

– Проект, который был разработан в нашем университете, направлен на практико-ориентированное обучение и социальную адаптацию будущих выпускников. Нашу инициативу поддержали 34 предприятия 17 районов региона: животноводческие, строительные, лесного хозяйства, а также финансовой, технологической, ветеринарно-фельдшерской, социальной направленности. Надеюсь, что наши студенты проявят себя с лучшей стороны. Им есть с кого брать пример, а потому я уверен, что традиционный повод для гордости нашими бойцами у нас будет. Тем более что в 2017 году отмечается 60-летие формирования первого студенческого строительного отряда для работы на целине.

Ирина Федоскина,
проректор по воспитательной работе:

– Мы надеемся, что в любой ситуации наши студенты проявят не только добросовестное отношение к труду, но и, если потребуется, смогут принять правильное решение, ведь в будущем они наверняка станут руководителями хозяйств и перерабатывающих предприятий.

Михаил Поскряков,
студент 2-го курса (направление подготовки – «Лесное дело»):

– Представители нашего отряда разъедутся практически по всем лесничествам Рязанской области и на деревообрабатывающие предприятия. Я буду осваивать премудрости работы в лесном хозяйстве. Меня уже ждут в национальном парке «Мещера». Работы там немало.

Николай Симакин,
студент 3-го курса (агроинженерия):

– У меня уже был опыт работы в хозяйстве «Ока-молоко», где я работал на тракторе «МТЗ-80». В этом году надеюсь освоить работу на комбайне. Еду в крестьянское фермерское хозяйство. До начала уборки предстоит профилактический осмотр и ремонт техники, а в страду фронт работы возрастет. Я к этому готов.

Прямая речь

Николай Любимов,
глава Рязанского региона:

– Сельское хозяйство – одна из базовых отраслей региональной экономики. Развитие отрасли позволит скорее привести ее к современному формату, создать высокотехнологичные рабочие места. Важнейшее звено преемственности – движение трудовых студенческих отрядов. Это – добрая традиция, которая будет и впредь поддерживаться, ведь она способствует привлечению в аграрный сектор молодых квалифицированных кадров.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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