По принципу «одного окна»

Исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина сократило время, которое тратили рязанцы на получение справок и документов

По результатам исследования компании «Медиалогия», Рязанская область вошла в список трех лучших регионов РФ по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления. При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие показатели, как доступность дошкольного образования и развитие сети многофункциональных центров. Рязанская область стала одним из регионов-лидеров по обеспеченности местами в детских садах и количеству МФЦ.

В настоящее время в регионе открыты двадцать девять многофункциональных центров, в том числе четыре – непосредственно в Рязани. Это обеспечивает потребности населения в полном объеме.

Более того, в конце прошлого года Рязанская область вошла в число субъектов РФ, где наиболее успешно реализован пилотный проект по созданию доступных услуг МФЦ для бизнеса. Наш регион отмечен грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса».

Всего же на сегодняшний день в МФЦ, действующих на территории Рязанской области, работают четыреста семь окон приема и выдачи документов, причем сто шестьдесят из них находятся в удаленных населенных пунктах. А всего многофункциональные центры предоставляют жителям региона более двухсот видов услуг.