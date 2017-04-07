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Выпуск № 121 (5408)
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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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По принципу «одного окна»

00:01 / Общество
Исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина сократило время, которое тратили рязанцы на получение справок и документов
Автор фото: Сергей Ларин | По принципу «одного окна»
Фото: Сергей Ларин.

По результатам исследования компании «Медиалогия», Рязанская область вошла в список трех лучших регионов РФ по реализации Майских указов Президента РФ В.В. Путина в сфере государственного управления. При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие показатели, как доступность дошкольного образования и развитие сети многофункциональных центров. Рязанская область стала одним из регионов-лидеров по обеспеченности местами в детских садах и количеству МФЦ.

В настоящее время в регионе открыты двадцать девять многофункциональных центров, в том числе четыре – непосредственно в Рязани. Это обеспечивает потребности населения в полном объеме.

Более того, в конце прошлого года Рязанская область вошла в число субъектов РФ, где наиболее успешно реализован пилотный проект по созданию доступных услуг МФЦ для бизнеса. Наш регион отмечен грамотой Министерства экономического развития Российской Федерации в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса».

Всего же на сегодняшний день в МФЦ, действующих на территории Рязанской области, работают четыреста семь окон приема и выдачи документов, причем сто шестьдесят из них находятся в удаленных населенных пунктах. А всего многофункциональные центры предоставляют жителям региона более двухсот видов услуг.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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