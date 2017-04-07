Союз для общей пользы

Триумфальный финал Кубка Конфедераций как яркий пролог к предстоящему чемпионату мира по футболу, который готовится принять наша страна. Разбушевавшиеся природные стихии. Приостановка Москвой уплаты взносов в бюджет Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Выяснения отношений американского президента с прессой, выходящие за рамки политкорректности. Заход американского эсминца в зону акватории спорных островов, что официальный Китай квалифицировал как провокацию. Заседание Высшего государственного Совета Союзного государства России и Беларуси и 4-й форум российских и белорусских регионов. Эти и другие события в стране и мире были наиболее обсуждаемы в политических кругах и в прессе на прошедшей неделе.

Начиная с 2014 года Совет Европы лишил Россию основных полномочий в ПАСЕ. Решение – из ряда политических санкций, связанных с Крымом. Вполне логично, что после дипломатической паузы (а она была дана для того, чтобы в Совете Европы осознали: Крым вернулся в Россию навсегда) в этом году в Москве приняли решение о приостановке уплаты взносов, о чем глава российского МИДа Сергей Лавров известил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда: «С учетом происходящего Российская Федерация приняла решение приостановить уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ». Сумма взноса – более 33 млн. евро.

Шаг – совершенно логичный и адекватный.

Погода на минувшей неделе продолжала удивлять не только россиян. Серия землетрясений в ряде стран. Ураганные ветры. Наводнения. «Ветхозаветные» ливни над Центральным регионом, которые не обошли стороной и Рязанскую область. Ученые из Потсдамского института по изучению климатических изменений видят причину в глобальном потеплении на… 0,5 градуса по Цельсию. Не обделенные чувством юмора задают вопрос: если по Цельсию теплее, то почему по нашим ощущениям – холоднее? Ну, допустим, тропическая жара в российских средних широтах ни к чему, но где же теплые июльские ночи? Похоже, ученые пока и сами в поисках ответа.

А вот научные институты и конструкторские бюро, что презентовали не прогнозы, а уже результаты своих разработок на четвертом форуме регионов России и Беларуси, сумели удивить даже самых взыскательных потребителей. Здесь были представлены образцы новой техники и технологий для самых различных сфер.

В этом году исполнилось двадцать лет подписания договора о создании Союзного государства России и Беларуси. Его политическое значение – тема отдельного разговора. Но, безусловно, важно то, что сделано за эти годы в экономике. Самое главное – Союзный договор позволяет объединять потенциал двух государств на самых важных перспективных направлениях экономического развития. Принятая недавно союзная Госпрограмма инновационного развития, рассчитанная на период до 2020 года, включает 75 проектов по созданию новых производств – высокотехнологичных, конкурентоспособных. Об этом шла речь и на Высшем государственном Совете Союзного государства, в котором приняли участие президенты России и Беларуси, и на форуме регионов двух стран.

Владимир Путин, говоря о форуме, отметил: «Очень полезное мероприятие, которое способствует установлению, развитию прямых контактов между регионами России и Белоруссии, областями Белоруссии. И тема была выбрана действительно очень важная, интересная – инновационное развитие, цифровые технологии, то есть реальная попытка заглянуть в будущее».

Белорусский президент Александр Лукашенко, говоря о сверхзадаче на сегодня, заметил: «…Мы должны доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства, и в этом направлении немало получается». И форум, прошедший на минувшей неделе, – еще один шаг на этом пути.