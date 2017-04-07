Для экономического роста

Федеральный центр поддерживает новации в Рязанской области

Министерством экономического развития РФ заявка Рязанской области на создание территории опережающего социально-экономического развития в п. Лесной Шиловского района была одобрена и рекомендована для принятия решения Правительством РФ.

Работа по присвоению п. Лесной Шиловского района статуса территории опережающего развития велась по поручению главы региона Николая Любимова. Заявка от Рязанской области получила одобрение на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ, которое прошло в Министерстве экономического развития страны.

По словам главы региона Николая Любимова, создание ТОСЭР в Лесновском городском поселении будет стимулом к развитию на территории моногорода существующих производств, созданию новых предприятий, комфортной городской среды. «Создание ТОСЭР жизненно важно для жителей поселка, для его будущего. Формирование экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощение административных процедур и наличие ряда других привилегий для инвесторов обеспечит экономический рост, позволит открыть новые рабочие места, в целом – улучшить жизнь населения и придать новый импульс дальнейшему развитию территории», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что регион тесно сотрудничает с Фондом развития моногородов. В рамках создания ТОСЭР за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов в порядок будет приводиться социальная и инженерная инфраструктура поселка.

В настоящее время в моногороде планируется к реализации 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,62 млрд. руб. и созданием более 750 новых рабочих мест. Якорным инвестором выступает ООО «Рельеф-Центр» – ведущая компания в России на рынке дистрибуции товаров для школы и офиса.

Поселок Лесной будет первым монопрофильным муниципальным образованием Рязанской области, которое получит статус территории опережающего социально-экономического развития.