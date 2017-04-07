14:43 МСК
Вторник
04 / 07 / 2017
Выпуск № 121 (5408)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
93

Для экономического роста

00:01 / Из официальных источников
Федеральный центр поддерживает новации в Рязанской области

Министерством экономического развития РФ заявка Рязанской области на создание территории опережающего социально-экономического развития в п. Лесной Шиловского района была одобрена и рекомендована для принятия решения Правительством РФ.

Работа по присвоению п. Лесной Шиловского района статуса территории опережающего развития велась по поручению главы региона Николая Любимова. Заявка от Рязанской области получила одобрение на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ, которое прошло в Министерстве экономического развития страны.

По словам главы региона Николая Любимова, создание ТОСЭР в Лесновском городском поселении будет стимулом к развитию на территории моногорода существующих производств, созданию новых предприятий, комфортной городской среды. «Создание ТОСЭР жизненно важно для жителей поселка, для его будущего. Формирование экономической зоны с льготными налоговыми условиями, упрощение административных процедур и наличие ряда других привилегий для инвесторов обеспечит экономический рост, позволит открыть новые рабочие места, в целом – улучшить жизнь населения и придать новый импульс дальнейшему развитию территории», – сказал Николай Любимов. Он отметил, что регион тесно сотрудничает с Фондом развития моногородов. В рамках создания ТОСЭР за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также средств инвесторов в порядок будет приводиться социальная и инженерная инфраструктура поселка.

В настоящее время в моногороде планируется к реализации 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 5,62 млрд. руб. и созданием более 750 новых рабочих мест. Якорным инвестором выступает ООО «Рельеф-Центр» – ведущая компания в России на рынке дистрибуции товаров для школы и офиса.

Поселок Лесной будет первым монопрофильным муниципальным образованием Рязанской области, которое получит статус территории опережающего социально-экономического развития.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Взаимовыгодное сотрудничество
Рязанцы и белорусы будут создавать совместные производства
По материалам официального сайта Правительства области
По законам братства
Рязанцы отметили День независимости Республики Беларусь
Вячеслав Астафьев
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Дорожные перспективы
Объем дорожного фонда области в 2017 году составляет более 5 миллиардов рублей
Светлана Максимова
Экономика
Новое развитие
Регионы братских стран должны взаимодействовать эффективнее
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Общество
Память священна
Рязанцы объединились против фальсификации истории Великой Отечественной войны
Вячеслав Астафьев
Общество
В конструктивном режиме
На «круглом столе» в правительстве региона шел разговор о стратегии развития дочерних обществ «Роснефти» и их роли в жизни области
Михаил Скрипников
Общество
Налоги – по-новому
Собственная информация
Выборы
Коммунисты определились с кандидатом
Облизбирком разрешил Владимиру Федоткину открыть избирательный счет
Татьяна Железнова
Общество
Студенты вышли на поля и фермы
Специализированные студенческие отряды Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева открыли трудовой семестр
Лада Петрова
Общество
По принципу «одного окна»
Исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина сократило время, которое тратили рязанцы на получение справок и документов
Ольга Драган
Авторская колонка
Союз для общей пользы
Галина Зайцева
Культура
Четверть века с задором
В Рязанском кремле горожане танцевали сибирскую кадриль и играли в народные игры
Татьяна Клемешева
Культура
Очертания старого города
В рязанском гостиничном комплексе открылась галерея чертежей памятников архитектуры
Анна Добролежа
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы