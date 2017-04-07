По законам братства

Рязанцы отметили День независимости Республики Беларусь

Торжества состоялись в Рязанском музее воздушно-десантных войск.

Директор музея Степан Таненя сам по национальности белорус. Он еще в 2001 году объединил вокруг себя земляков, и в Рязани создали землячество белорусов. Поначалу в него входили всего 50 человек, а уже в 2010 году городская общественная организация «Национально-культурная автономия «Белорусы Рязани» объединила более 5 тысяч белорусов. По традиции ежегодно 3 июля они собираются вместе, чтобы отпраздновать День независимости Республики Беларусь, который отмечается в день освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

Торжества начались открытием выставки, на которой представлены военные фотографии. На снимках – фрагменты боев по освобождению Белоруссии от фашистов. Здесь же – оружие того времени. Главный экспонат выставки – шапка-ушанка, как символ партизанского движения белорусского края.

Первыми посетителями выставки стали белорусы-курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, рязанские школьники, педагоги. В числе почетных гостей – ветераны, освобождавшие Белоруссию от фашистов, а также генерал-майор Михаил Невдах, руководитель музея Боевой славы 7-й школы Светлана Григорьевна Гарамова, председатель совета ветеранов области Николай Ткач. Все они проводят сегодня огромную работу по патриотическому воспитанию школьников, а белорус Михаил Невдах является руководителем регионального штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Михаил Александрович уже многое о том, что пережил белорусский народ в годы войны, юнармейцам рассказывал. Знают ребята и о пионерах-героях, которые наравне со взрослыми, участвуя в партизанском движении, боролись в фашистами на белорусской земле.

Руководитель музея ВДВ Степан Таненя выступил с докладом о роли Советской Армии и всего многонационального народа в освобождении Белоруссии. Он напомнил собравшимся о том, что первым на своем танке в оккупированный фашистами Минск ворвался рязанец Дмитрий Фроликов и белорусы с великим почтением относятся к его подвигу. Чтут подвиг рязанца и курсанты РВВДКУ имени генерала-армии В.Ф. Маргелова – белорусы, обучающиеся в училище по контракту. После окончания учебы они будут служить в родном государстве. Курсанты хорошо знают военную историю и гордятся тем, что когда-то в Витебске дислоцировалась 103-я гвардейская дивизия ВДВ, которая в 1979 году была введена в Афганистан, а командовал ею Альберт Евдокимович Слюсарь, возглавляющий ныне в регионе Фонд поддержки Героев Советского Союза и Героев России.

Как прозвучало на торжествах, на фоне усложняющейся международной обстановки взаимоотношения двух братских народов с каждым годом становятся все крепче и эту дружбу нужно сохранить во имя светлого будущего обоих государств и всего мира.