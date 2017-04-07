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Выпуск № 121 (5408)
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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Память священна

00:01 / Общество
Рязанцы объединились против фальсификации истории Великой Отечественной войны

«Круглый стол» на тему «Вместе – против фальсификации истории Великой Отечественной войны» проведен в Рязанской универсальной научной библиотеке имени Горького. Посвящен он был 75-летию начала Сталинградской битвы.

Встреча состоялась по инициативе члена Общественной палаты Российской Федерации, заместителя секретаря Общественной палаты Рязанской области, доктора филологических наук, профессора РГУ имени С.А. Есенина Ольги Вороновой. В заседании принял участие вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. На встречу были приглашены представители общественных и молодежных организаций, историки, педагоги, журналисты.

Появляется все больше фактов фальсификации истории Великой Отечественной войны. Идеологи США и Запада пишут книги о том, что главная роль в победе над фашизмом принадлежит Америке и Великобритании. Многие из подобных изданий попадают на полки книжных магазинов, в библиотеки, в том числе и школьные. Как противостоять фальсификаторам?

С докладом о духовной силе участников Сталинградской битвы выступил доктор философских наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Рудольф Подоль. О том, что Советскому Союзу во Второй мировой войне противостояла не только Германия, но и вся Европа, и наша победа от этого только весомее, собравшимся напомнил доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Александр Агарев. Особенности потерь со стороны Германии и Советского Союза проанализировал заместитель председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Трушин.

По словам участников «круглого стола», разговор о фальсификации истории Великой Отечественной войны приобретает все большую актуальность для нашей страны, поскольку западные голоса все увереннее и громче заявляют о том, что роль Советского Союза в разгроме фашистов незначительна. Задача историков – донести до народа правду.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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