В конструктивном режиме

На «круглом столе» в правительстве региона шел разговор о стратегии развития дочерних обществ «Роснефти» и их роли в жизни области

Дочки «Роснефти» – крупнейшие налогоплательщики в Рязанской области, что не удивительно, ведь корпорация «Роснефть», частью которой они являются, тоже самый значимый поставщик налоговых отчислений, но уже на уровне страны.

К примеру, в прошлом году Рязанская нефтеперерабатывающая компания перечислила в бюджет области более 2 миллиардов рублей только обязательных к уплате налогов, Рязаньнефтепродукт – более 80 миллионов рублей. Но это еще не все. Нефтяники всегда подчеркивают высокую социальную ответственность своего бизнеса, а потому постоянно участвуют в различных благотворительных программах, будь то спонсирование больниц на внушительные суммы, шефство над школами и детскими садами, благоустройство и озеленение города, а также массовые субботники по уборке мусора в общественных местах, в которых участвуют заводчане. Потому неудивительно, что руководство предприятий в правительстве региона глубоко и детально обсуждает и перспективы развития предприятий, и формы сотрудничества.

На минувшей неделе состоялась встреча первого заместителя председателя правительства региона Сергея Самохина и руководителей АО «РНПК» и ПАО «Рязаньнефтепродукт» в большом зале заседаний областного правительства. Основной темой обсуждения стали технические возможности и перспективы развития предприятий. Надо отметить, что Рязанский нефтезавод стал четвертым по размерам нефтеперерабатывающим предприятием страны, а по некоторым показателям вырвался в лидеры. На встрече генеральный директор РНПК Владимир Абрамов рассказал о достижениях последнего времени. Это не только повышение энергоэффективности и начало выпуска новых, особо чистых сортов бензина, но и серьезные количественные показатели сбыта продукции. Так, половина самолетов, взлетающих из Шереметьева и 60 процентов домодедовских рейсов используют топливо, выпущенное в Рязани. Рязанский бензин также в бензобаке каждого седьмого автомобиля Москвы. Кроме того, завод производит строительные битумы, котельное топливо и много других нефтепродуктов. Готовится проект запуска производства бензинов улучшенного качества.

Сергей Самохин высоко оценил достижения РНПК. Он особо отметил правильное распределение средств в пользу инвестиций в основной капитал, модернизацию технологических процессов, а также системообразующую роль нефетезавода в структуре экономики региона.

Главнейшим пунктом обсуждения Сергей Самохин назвал экологическое направление сотрудничества, а именно – перспективы реконструкции очистных сооружений промышленного гиганта. Эта задача была определена главой региона Николаем Любимовым как приоритетная, с учетом того, что завод находится на территории города.

– Мы постоянно плотно взаимодействуем с предприятием по разнообразным вопросам и стараемся их оперативно решать, – сказал Сергей Самохин. – Подвижки в области улучшения экологической ситуации есть, но проблема существует. Ликвидация ее – это довольно затратный и длительный процесс, однако мы продолжаем взаимодействовать и при этом слышим друг друга. И завод, и компания «Роснефть» действуют конструктивно. Думаю, дальнейшая работа приведет к решению этой проблемы.

Владимир Абрамов подтвердил решимость руководства нефтезавода не только продолжать развитие, но и наращивать объемы внедрения новых технологий вкупе с созданием новых рабочих мест и привлечением молодых специалистов, которых готовит профильная кафедра Рязанского радиоуниверситета, созданная при спонсорской поддержке РНПК.

– Двухстороннее взаимодействие позволяет нам решать проблемы гораздо быстрее, поскольку именно в диалоге между властью и бизнесом проявляется наиболее продуктивная стратегия развития, – сказал Владимир Абрамов. – Наша роль в экономике региона и страны накладывает обязательство постоянно находиться в контакте с региональным правительством. Это касается и «круглых столов», за которыми собираются и представители образовательных учреждений, и руководство сельских поселений, что находятся неподалеку от предприятия. Все стороны активно участвуют в обсуждении, и это позволяет нам генерировать новые идеи.