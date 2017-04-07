Налоги – по-новому

Представители аппарата Федеральной налоговой службы России провели для бизнесменов Рязанской области семинар по вопросам актуальных изменений законодательства. Разъяснения предпринимателям давали начальники управлений ФНС РФ А.В. Лащёнов, А.В. Егоричев, руководитель управления развития электронного документооборота ООО «Такском» Э.Г. Колесников.

Представители аппарата ФНС России совместно с журналом ФНС России «Налоговая политика и практика» провели бесплатный семинар для налогоплательщиков региона по вопросам актуальных изменений налогового законодательства. В семинаре приняли участие более 400 представителей бизнес-сообщества.

Начальник управления налогообложения имущества ФНС России А.В. Лащенов разъяснил особенности налогообложения имущества организаций, в т.ч. исходя из кадастровой стоимости объектов административно-делового и торгового назначения, а также основные изменения в налогообложении имущества физических лиц, реализуемые при направлении уведомлений.

Актуальные вопросы перехода владельцев контрольно-кассовой техники на новые правила ее применения были озвучены руководителем управления развития электронного документооборота ООО «Такском» Э.Г. Колесниковым. Об основных вопросах изменения в администрировании НДС в 2017 году рассказал начальник управления камерального контроля ФНС России А.В. Егоричев.

В работе семинара также приняли участие региональные министры Светлана Горячкина и Юлия Рокотянская, руководитель областного управления Федеральной налоговой службы Вячеслав Морозов, депутат облдумы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.