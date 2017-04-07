14:42 МСК
Вторник
04 / 07 / 2017
Выпуск № 121 (5408)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
70

Коммунисты определились с кандидатом

00:01 / Выборы
Облизбирком разрешил Владимиру Федоткину открыть избирательный счет

На очередном заседании областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидату на должность губернатора Рязанской области от партии КПРФ Владимиру Федоткину.

Как сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев, Владимир Федоткин принес в комиссию необходимые документы утром 3 июля. Третий, заключительный этап конференции по выдвижению кандидата на пост главы региона состоялся в областном отделении КПРФ в субботу, 1 июля. Свои голоса за Федоткина отдали 48 из 56 делегатов.

Также комиссия зарегистрировала 20 уполномоченных кандидата-коммуниста по финансовым вопросам.

Напомним, что ранее разрешения на открытие избирательного счета получили пять кандидатов: Николай Любимов («Единая Россия»), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Александра Перехватова («Партия Роста»), Александр Шерин (ЛДПР) и Святослав Голубятников («Партия Возрождения России»).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Налоги – по-новому
Собственная информация
Студенты вышли на поля и фермы
Специализированные студенческие отряды Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева открыли трудовой семестр
Лада Петрова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экономика
Новое развитие
Регионы братских стран должны взаимодействовать эффективнее
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Взаимовыгодное сотрудничество
Рязанцы и белорусы будут создавать совместные производства
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Для экономического роста
Федеральный центр поддерживает новации в Рязанской области
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
По законам братства
Рязанцы отметили День независимости Республики Беларусь
Вячеслав Астафьев
Общество
Память священна
Рязанцы объединились против фальсификации истории Великой Отечественной войны
Вячеслав Астафьев
Общество
В конструктивном режиме
На «круглом столе» в правительстве региона шел разговор о стратегии развития дочерних обществ «Роснефти» и их роли в жизни области
Михаил Скрипников
Общество
Студенты вышли на поля и фермы
Специализированные студенческие отряды Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева открыли трудовой семестр
Лада Петрова
Общество
По принципу «одного окна»
Исполнение майских указов Президента РФ Владимира Путина сократило время, которое тратили рязанцы на получение справок и документов
Ольга Драган
Авторская колонка
Союз для общей пользы
Галина Зайцева
Культура
Четверть века с задором
В Рязанском кремле горожане танцевали сибирскую кадриль и играли в народные игры
Татьяна Клемешева
Культура
Очертания старого города
В рязанском гостиничном комплексе открылась галерея чертежей памятников архитектуры
Анна Добролежа
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы