Коммунисты определились с кандидатом

Облизбирком разрешил Владимиру Федоткину открыть избирательный счет

На очередном заседании областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидату на должность губернатора Рязанской области от партии КПРФ Владимиру Федоткину.

Как сообщил председатель облизбиркома Владимир Грачев, Владимир Федоткин принес в комиссию необходимые документы утром 3 июля. Третий, заключительный этап конференции по выдвижению кандидата на пост главы региона состоялся в областном отделении КПРФ в субботу, 1 июля. Свои голоса за Федоткина отдали 48 из 56 делегатов.

Также комиссия зарегистрировала 20 уполномоченных кандидата-коммуниста по финансовым вопросам.

Напомним, что ранее разрешения на открытие избирательного счета получили пять кандидатов: Николай Любимов («Единая Россия»), Сергей Пупков («Справедливая Россия»), Александра Перехватова («Партия Роста»), Александр Шерин (ЛДПР) и Святослав Голубятников («Партия Возрождения России»).