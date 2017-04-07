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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Дорожные перспективы

00:01 / Общество
Объем дорожного фонда области в 2017 году составляет более 5 миллиардов рублей
Автор фото: Дмитрий Осинин | Дорожные перспективы
Фото: Дмитрий Осинин.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Андрей Савичев на прошедшем брифинге рассказал об итогах встречи главы региона Николая Любимова с министром транспорта РФ Максимом Соколовым.

По словам Андрея Савичева, на встрече речь шла в том числе о проекте «Безопасные и качественные дороги». Было отмечено, что реализация программы идет в графике, утвержденном паспортом программы.

– Министр высказал пожелание, чтобы мы более активно взаимодействовали со структурами «Росавтодора». В ближайшее время планируется проверка выполненного по программе. Завершить ее мы планируем до 1 августа. За работами ведется регулярный контроль лабораториями минтранса, подрядных организаций, – сказал Андрей Савичев.

Какие ремонтные работы будут выполнены в этом году на федеральных дорогах Рязанской области? Отвечая на этот вопрос, Андрей Савичев напомнил, что по территории региона проходит 507 километров дорог федерального значения. Это дороги М5-Урал, Р22-Каспий (М6), Р132-Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. На все виды ремонтных работ, включая реконструкцию и содержание рязанского участка М5, в текущем году выделено 5,3 миллиарда рублей.

– Мы планируем, что в этом году 100 километров М5 будет отремонтировано. Реконструкцию участка 241–245 километр с мостом через реку Проню в районе села Добрый Сот планируется завершить к сентябрю. Что касается 189 километра (пересечение М5 с Михайловским шоссе), где ведется строительство двухуровневой развязки (срок сдачи этой развязки – ноябрь 2018 года), то в текущем году на эти работы выделено 1,5 миллиарда рублей. Работы ведутся в соответствии с графиком. На ремонт дорог Р22 и Р132 выделяется еще 1 миллиард 400 рублей, планируется отремонтировать 73 километра. Таким образом, на приведение в нормативное состояние региональных дорог федерального значения в этом году выделено 6,7 миллиарда рублей, – рассказал Андрей Савичев.

Что касается перспективного развития дорожной сети региона, представители правительства региона и Максим Соколов обсудили возможности и сроки строительства Южного обхода Рязани, а также продолжение создания Северного. Андрей Савичев отметил, что ситуация на окружной дороге М5 тяжелая, многокилометровые пробки обусловлены в том числе тем, что дорога от новой развязки в районе центра М5 Молл до 202 километра относится ко 2-й категории и не обладает необходимой пропускной способностью. Интенсивность движения по этому участку составляет более 30 тысяч автомашин в сутки. Ее расширение, реконструкция практически невозможны из-за наличия вдоль трассы частных земель, объектов торговли и социального назначения, заправочных комплексов и т.п.

– Одним из главных вопросов, обозначенных министру РФ при встрече, был вопрос о крайней необходимости Южного обхода Рязани, – сказал Андрей Савичев.

Южный обход должен начинаться от строящейся сегодня развязки на 189 километре с «выходом» возле деревни Протасово. Новая дорога, по словам Андрея Савичева, позволит разгрузить окружную дорогу и транзитному транспорту следовать мимо Рязани. Этот проект был поддержан Росавтодором.

– Министр нас услышал. Объект серьезный и требует значительных средств. Мы договорились о том, что начинаем готовить проектную документацию. При благоприятном стечении обстоятельств на строительство Южного обхода уйдет от 4 до 5 лет, – сказал Андрей Савичев.

По второму этапу строительства Северного обхода Рязани подготовлен проект планировки территорий, в настоящее время он проходит процедуру утверждения, после чего будет заказана проектная документация. Учитывая высокую стоимость объекта (около 7 млрд. рублей), регион будет обращаться за помощью в финансировании строительных работ в федеральный центр.

Говоря о приведении в порядок дороги регионального значения, Андрей Савичев отметил, что общий объем дорожного фонда области в 2017 году составляет 5,3 млрд. руб. Из них 957 млн. рублей – субсидии федерального бюджета, из которых финансируется программа «Безопасные и качественные дороги», строятся дороги к объектам сельхозпереработки. Также 150 миллионов рублей будет направлено муниципальным образованиям области – на капремонт мостов и путепроводов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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