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Выпуск № 121 (5408)
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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Новое развитие

00:01 / Экономика
Регионы братских стран должны взаимодействовать эффективнее

Врио губернатора области Николай Любимов принял участие в работе IV Форума регионов России и Беларуси, который прошел в Москве под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Деловая программа форума включала заседания тематических секций по актуальным вопросам развития регионального торгово-экономического, научно-технического сотрудничества, межпарламентских комиссий, посещение технопарков, совместные выставочно-ярмарочные мероприятия и многое другое.

Глава региона Николай Любимов принял участие в пленарном заседании, на котором представители органов государственной власти, деловых и научных кругов обсудили основные векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Открыли мероприятие Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко отметила, что эффективное сотрудничество России и Беларуси выстроено по всем возможным направлениям, включая экономику, социальную сферу, культуру и науку. Межрегиональное взаимодействие имеет особое значение, практически все регионы двух стран поддерживают прямые контакты. По мнению Валентины Матвиенко, Россия и Беларусь должны сосредоточиться на поиске дополнительных эффективных «точек роста». «Надо усиливать взаимодействие не только в «привычных» отраслях, но и развивать новые направления, особое место среди которых занимают сквозные технологии и в целом цифровая экономика. Вместе мы должны создавать новую среду для развития экономики и жизни, формировать общую технологическую и образовательную политику, гибкий рынок труда, общее информационное пространство», – сказала Председатель Совета Федерации РФ.

Как отметил Председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович, интерес к основной теме форума очень большой. Задача заключается в постоянном повышении образовательного и научного уровней, создании на основе инноваций мощного реального сектора экономики. «Для этого необходимо единство образования, науки и промышленности», – сказал он.

В рамках выставочной экспозиции форума «Высокие технологии, инновации и информационное общество» представлен коллективный стенд Рязанской области, организованный региональным правительством при содействии областного Центра поддержки экспорта. Свою продукцию представили малые и средние предприятия региона, в числе которых представители рязанского научно-инновационного бизнес-сообщества ООО «Квантрон», ООО «Рязанский Инструментальный Завод», ООО «ИПРо», ООО Студия информационных технологий «Серебряный берег» и ООО НПП «Тепловодохран».

По словам главы региона Николая Любимова, участие в форуме позволило рязанским компаниям продемонстрировать новейшие научные разработки в области высоких технологий, инноваций и IT. «Развитие цифровой экономики – задача, поставленная Президентом РФ В.В. Путиным. Это одно из стратегических направлений развития региона на ближайшее время, – сказал Николай Любимов. – В Рязанской области хорошие условия для создания IT-кластера на базе одного из технических вузов. Мы рассматриваем такую возможность». Николай Любимов также отметил, что развитие кооперации в рамках кластеров приводит к общей выгоде, созданию качественных совместных продуктов, которые потом можно успешно продвигать на российский и международный рынки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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