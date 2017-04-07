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Выпуск № 121 (5408)
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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СПАС-КЛЕПИКИ. В этом году Клепиковский технологический техникум закончили 118 студентов очного и заочного отделений, 6 из них – с отличием. По традиции студенты очного отделения, закончившие обучение с отличием, заносятся в почетную книгу выпускников технологического техникума. В 2017 году книга пополнилась четырьмя выпускниками. Это Зоя Султанова, Алена Рябушева, Дмитрий Никишов и Иван Зузаев.

СОКОЛОВКА. В санатории «Зеленый бор» завершилась смена военно-спортивного лагеря «Стимул», ориентированного на подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. В лагере отдохнули и получили новые навыки 17 мальчишек в возрасте от 12 до 16 лет. В программе смены были тренировки по карате, преодоление полосы препятствий, игры по выживанию в дикой природе, спорт, обучение сборке и разборке автомата. Кроме того, дети побывали с экскурсиями в музеях МЧС и ВДВ, в 137-м десантном полку, в Окском заповеднике; провели субботник на берегу Ласковского озера, съездили в аквапарк.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В деревне Добрая Надежда прошел праздник малого села, в котором приняли участие как коренные жители, так и дачники. Заместитель главы района Нина Объедкова поздравила сельчан с праздником и вручила постоянным жителям грамоты за многолетний труд. В этот день было представлено очередное издание из краеведческой серии книг «Истоки России» – «Свет Доброй Надежды» – о прошлом и настоящем деревни.

ШАЦК. В районном центре состоялась городская акция для детей с особенностями в физическом развитии «Цени свою жизнь». Участниками стали 3 команды: «Радуга», «Дружба» и «Звезда». Праздничное настроение помогли создать волонтеры – учащиеся Шацкой и Казачинской средних школ, Чернослободской основной школы. В этот день детям в игровой форме рассказали об азах правильного питания, о правилах гигиены и общения.

ЧУЧКОВО. В районном поселке дан старт автомобильному маршруту «Спортивный клуб на колесах». Автомаршрут разработан по инициативе коллектива Чучковской центральной районной больницы. По населенным пунктам района отправился микроавтобус, укомплектованный спортивным снаряжением для проведения массовых спортивных мероприятий.

КАСИМОВ. В районном центре прошли выпускные балы. 76 выпускников вместе со своими педагогами встретились на торжественной церемонии праздничного вечера. 11 из них награждены знаком губернатора Рязанской области «Медаль «За особые успехи в учении». Им вручены аттестаты особого образца, именной подарок от главы района Валерия Лунина, почетные грамоты. Благодарственными письмами района были награждены родители выпускников. Ценные подарки от Рязанской областной Думы вручены выпускникам за добросовестное отношение к учебе, активное участие в областных и районных олимпиадах и конкурсах, общественной жизни района.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 121 (5408) от 04 июля 2017 года
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