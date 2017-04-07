Выпускников Пехлецкой школы напутствовали сотрудники УФСБ России по Рязанской области

Поздравить выпускников школы, носящей имя уроженца села, майора антитеррористической группы «Альфа» Владимира Соловова, приехали многолетние шефы - ветераны центра специального назначения ФСБ России и сотрудники УФСБ России по области.

Каждому выпускнику были переданы книги «Альфа – судьба моя» с дарственной надписью автора – основателя легендарной группы специального назначения Геннадия Зайцева. Почетные грамоты вручили выпускникам, отметившимся в учебном году высокими спортивными достижениями, а благодарственное письмо – бывшему директору школы Н.В.Булатовой. Собравшиеся отметили ее весомый вклад в организацию военно-спортивной эстафеты памяти В.В. Соловова, ныне ставшей ежегодным межрегиональным фестивалем.

В ответном слове учащиеся обещали быть достойны памяти своего земляка-героя. Некоторые ребята планируют связать свою дальнейшую судьбу с военной службой.