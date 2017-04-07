Активисты рязанского экоотряда провели субботник на территории Орехового озера

А еще они сделали замеры уровня и особенностей рекреационной нагрузки на геоэкосистему этого водоема

По словам организаторов, студентов рязанских вузов, основная задача акции – напомнить любителям отдыха у воды основы ответственного природопользования и правила безопасного для окружающей среды времяпровождения.

Акция организуется экоотрядом естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина при поддержке управления благоустройства города. В ее рамках, помимо профессионального изучения территории, традиционно организуется субботник по санитарной очистке прибрежной территории озера. В этом году в работах приняли участие порядка 20 человек.

Источник: сайт администрации Рязани