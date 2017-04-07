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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Активисты рязанского экоотряда провели субботник на территории Орехового озера

09:17 / Экология
А еще они сделали замеры уровня и особенностей рекреационной нагрузки на геоэкосистему этого водоема
Активисты рязанского экоотряда провели субботник на территории Орехового озера

По словам организаторов, студентов рязанских вузов, основная задача акции – напомнить любителям отдыха у воды основы ответственного природопользования и правила безопасного для окружающей среды времяпровождения.

Акция организуется экоотрядом естественно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина при поддержке управления благоустройства города. В ее рамках, помимо профессионального изучения территории, традиционно организуется субботник по санитарной очистке прибрежной территории озера. В этом году в работах приняли участие порядка 20 человек.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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