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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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32 агропредприятия Рязанской области могут обеспечить специалистов жильем

09:29 / Экономика
Еще 26 сельхозпредприятий готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий
32 агропредприятия Рязанской области могут обеспечить специалистов жильем

Обновлена база вакансий в агропромышленном комплексе региона. По данным на 1 июля, на рязанских агропредприятиях есть около 600 вакантных рабочих мест. База размещена на сайте регионального минсельхоза. На сайте указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село.

В настоящее время 32 предприятия области имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 26 сельскохозяйственных предприятий региона готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием, размещены в разделах: инженерная служба (59 вакансий), ветеринарная служба (48 вакансий), зоотехническая служба (38 вакансий), агрономическая служба (31 вакансия). Также требуются технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы и трактористы (156), водители (58), мастера машинного доения (71), животноводы (91), пастухи (2) и другие рабочие должности (96).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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