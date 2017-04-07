Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 08.41 на пульт дежурного «01» поступила информация об обрушении кровли гаража в поселке Поляны Рязанского района. Произошло обрушение деревянной надстройки над кирпичным гаражом. Имеются пострадавшие. Возгорания нет. На месте происшествия работают 35 человек, 15 единиц техники, из них от МЧС 19 человек, 5 единиц техники.
В Рязанской области обрушилась крыша гаража
09:39 04.07.2017 / Происшествия
Пострадали люди
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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