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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Ночью в Рязани легковушка столкнулась с грузовиком

09:44 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 185 километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. Здесь произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области, 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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