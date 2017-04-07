Ночью в Рязани легковушка столкнулась с грузовиком

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.05 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на 185 километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. Здесь произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 спасательный автомобиль, 4 человека личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области, 1 пожарный автомобиль и 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.