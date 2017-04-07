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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязанской области дан старт новому здоровьесберегающему проекту

10:01 / Здоровье
В Захарове прошел медицинский осмотр сельчан старшего поколения
В Рязанской области дан старт новому здоровьесберегающему проекту

Проект «Медицинский осмотр старшего поколения» стартовал в Захаровском районе по инициативе специалистов центральной районной больницы – участкового врача-терапевта Ирины Петрыниной и медицинской сестры Елены Щукиной. Он ориентирован, прежде всего, на людей, достигших пенсионного возраста. По словам организаторов, эта возрастная категория выбрана потому, что сегодняшние пенсионеры – это дети послевоенного времени, на долю которых выпало много испытаний и которые особенно нуждаются в бережном отношении к здоровью.

Предложение активистов поддерживает позицию главы региона Николая Любимова, который не раз подчеркивал, что здоровье жителей – важнейшая составляющая благополучия региона, а здравоохранение – приоритетное направление социальной политики, медицинские услуги должны быть доступны, особенно для населения малых и отдаленных населенных пунктов, а их качество неизменно высоким.

Медицинский осмотр старшего поколения прошел в районном Доме культуры. Проверить здоровье и получить консультации специалистов районной больницы в Захарово приехали жители из разных населенных пунктов муниципалитета. Для тех, кто не имел возможности добраться в ДК самостоятельно, был организован транспорт. В фойе медицинские сестры всем желающим мерили давление, знакомили с литературой на тему здорового образа жизни, в кабинетах вели прием специалисты, в том числе, кардиолог, офтальмолог.

– Я живу в районном центре, – рассказывает председатель первичной ветеранской организации Татьяна Фомина. – По роду своей деятельности постоянно общаюсь с жителями нашего района. И мне отрадно сознавать, что здравоохранение в Захарове на должном уровне. Самая главная ценность в жизни человека – это его здоровье. Мы благодарны медицинским работникам нашей Захаровской районной больницы за их терпение, доброжелательность, внимательное отношение к пациентам и поддерживаем позицию главы нашего региона Николая Любимова, который ставит на первое место задачу обеспечить доступность медицинских услуг в сельской местности. Мы хотим быть уверены в том, что медицинское обеспечение в нашем районе не ухудшится, а будет только развиваться. Тем самым мы повысим качество жизни наших односельчан и увеличим продолжительность их жизни.

Проект стал частью программы «Использование новых форм медицинского обслуживания населения как средство достижения целевых показателей доступности медицинской помощи», которая состоит из нескольких направлений. Все они позволяют на ранних стадиях выявить заболевания, предупредить болезнь, помочь сельчанам вести здоровый образ жизни.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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