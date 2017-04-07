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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Полиция сообщила подробности страшного ДТП в Рязани: один человек погиб, еще один в больнице

10:04 / Происшествия
Полиция сообщила подробности страшного ДТП в Рязани: один человек погиб, еще один в больнице

Автоавария произошла вчера в 22.05 в Рязани на 187-м километре дороги М5 «Урал», сообщает сайт УМВД России по области. 36-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался со стороны Москвы. Мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате иномарка выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «МАЗ» под управлением 32-летнего водителя.

В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажирка - 33-летняя женщина - с травмами госпитализирована.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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