Полиция сообщила подробности страшного ДТП в Рязани: один человек погиб, еще один в больнице

Автоавария произошла вчера в 22.05 в Рязани на 187-м километре дороги М5 «Урал», сообщает сайт УМВД России по области. 36-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем «Ауди 100», двигался со стороны Москвы. Мужчина не справился с управлением автомобиля, в результате иномарка выскочила на полосу встречного движения и столкнулась с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «МАЗ» под управлением 32-летнего водителя.

В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажирка - 33-летняя женщина - с травмами госпитализирована.