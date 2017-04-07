Рязанские инспекторы ГИБДД учат детей дорожной грамоте

В летний период педагоги продолжают изучать дорожную грамоту с детьми, отдыхающими в загородных лагерях. Как сообщает сайт УМВД России по области, в детском спортивном оздоровительном лагере «Лучезарный», большое внимание уделяется безопасности ребят. Здесь изготовлены специальные информационные стенды, проводятся уроки, на которых детям прививают навыки безопасного поведения на дороге.

Посетив лагерь, сотрудники рязанской Госавтоинспекции поблагодарили руководство учреждения и его коллектив за активную работу по воспитанию законопослушных участников дорожного движения и рассказали детям о том, как избежать дорожно-транспортного происшествия.