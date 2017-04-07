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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления транспорта администрации Рязани

10:32 / Общество
Мужчина вынуждал пассажироперевозчиков оборудовать машины терминалами автоматизированной системы оплаты проезда

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по поступившим из прокуратуры материалам возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления транспорта администрации города Рязани. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

По данным следствия, начальник управления транспорта пытался вынудить представителей организаций осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по городским маршрутам, установить в транспортных средствах терминалы автоматизированной системы оплаты проезда. Не согласившимся с его требованиями четырем организациям и трем индивидуальным предпринимателям чиновник не выдал карты маршрутов. Эти действия стали препятствием для осуществления гражданами предпринимательской деятельности и повлекли ограничение их прав и законных интересов. Кроме этого, подозреваемый выдвигал другие незаконные требования к перевозчикам, в том числе, по выделению пассажирского транспорта, заключению договоров с другими юридическими лицами, что также является ограничением самостоятельности и вмешательством в деятельность субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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