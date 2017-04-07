Уголовное дело возбудили в отношении начальника управления транспорта администрации Рязани

Мужчина вынуждал пассажироперевозчиков оборудовать машины терминалами автоматизированной системы оплаты проезда

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, по поступившим из прокуратуры материалам возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления транспорта администрации города Рязани. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности).

По данным следствия, начальник управления транспорта пытался вынудить представителей организаций осуществляющих перевозки пассажиров и багажа автобусами по городским маршрутам, установить в транспортных средствах терминалы автоматизированной системы оплаты проезда. Не согласившимся с его требованиями четырем организациям и трем индивидуальным предпринимателям чиновник не выдал карты маршрутов. Эти действия стали препятствием для осуществления гражданами предпринимательской деятельности и повлекли ограничение их прав и законных интересов. Кроме этого, подозреваемый выдвигал другие незаконные требования к перевозчикам, в том числе, по выделению пассажирского транспорта, заключению договоров с другими юридическими лицами, что также является ограничением самостоятельности и вмешательством в деятельность субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.