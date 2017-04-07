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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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Житель Рязанской области выращивал в огороде коноплю

10:43 / Общество

Касимовские полицейские зафиксировали, что в районе деревни Лощинино появилась точка по продаже марихуаны, сообщает сайт УМВД России по области. Стражи правопорядка выяснили, что к незаконному обороту наркотиков причастен 45-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения. Оперативники задержали злоумышленника как раз тогда, когда он во дворе своего дома пытался продать 1,5 грамма марихуаны.

Во время осмотра его дома полицейские в укромном месте обнаружили сверток с высушенными фрагментами растений, а на огороде 29 кустов конопли.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома более 20 граммов марихуаны и культивировал наркосодержащие растения.

Возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотиков, а также за выращивание наркосодержащих растений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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