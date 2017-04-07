Жителя Рязани подозревают в совершении налогового преступления

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя Рязани, которого подозревают в уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемый, действуя по доверенности от имени своей супруги, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах. В результате мужчина уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 2 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.