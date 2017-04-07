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Главная страница / Рязанские новости / 04 июля 2017 года
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В Рязанской области следователи устанавливают причины обрушения кровли гаража

11:13 / Общество
В результате обрушения один человек погиб, еще один получил травмы

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, сегодня утром в поселке Поляны Рязанского района обрушилась деревянная надстройка над кирпичным гаражом. В результате погибла женщина, 1983 года рождения. Ее супруг, 1976 года рождения, с травмами доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым в ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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