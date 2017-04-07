В Рязанской области следователи устанавливают причины обрушения кровли гаража

В результате обрушения один человек погиб, еще один получил травмы

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, сегодня утром в поселке Поляны Рязанского района обрушилась деревянная надстройка над кирпичным гаражом. В результате погибла женщина, 1983 года рождения. Ее супруг, 1976 года рождения, с травмами доставлен в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которым в ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и точную причину смерти женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.