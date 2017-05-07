В преддверии бала к Дню семьи, любви и верности для рязанцев проведут бесплатную репетицию

Историческая танцевальная программа на Соборной площади станет частью общегородского праздника. 8 июля с 13.00 на площади будут чествовать молодые семейные пары и выступят артисты, а бал начнется в 14.00. Участие могут принять все желающие, в том числе с детьми. Для разучивания самых простых танцев 4 июля состоится бесплатная репетиция в Рязанском дворце молодежи, которая пройдет в холле здания с 18.30 до 20.30. Участники движения расскажут и о нарядах, подходящих для участия в бале.

8 июля параллельно с программой на Соборной площади на улице Соборной будет работать ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии», а в 15.00 в Кремлевском сквере откроются семейные тематические площадки. Танцевальный праздник, организованный движением «Губернский бал», будет включать европейские и русские танцы XIX – XX веков: вальсы, кадрили, бранли и другие. Торжество на площади завершится церемонией «Легендарная семья России» и концертом.

Фото группы «Губернский бал» ВКонтакте