За неделю с улиц Рязани вывезли около 370 кубометров грунтовых наносов

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 27 июня по 3 июля рабочие привели в порядок проезжие части улиц Шевченко, Чапаева, Сельских строителей, Интернациональной, Островского, Братиславской, Лермонтова, Дзержинского, Новой, Голенчинского шоссе, Циолковского, Вокзальной, Ленинского комсомола, Княжье поле, Станкозаводской и Советской Армии. Специалисты собрали и вывезли около 370 кубометров грунтовых наносов. Всего с начала сезона работники дирекции благоустройства города убрали и вывезли порядка 10 тысяч кубометров грунтовых наносов.

В городе продолжают окашивать траву. За минувшую неделю в порядок привели более 187 400 квадратных метров зеленых зон Рязани.