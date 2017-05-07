В Рязани «Политех» открывает кафедру на приборном заводе

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул: «Нашими приоритетами на ближайшую перспективу будут: усиление профориентационной работы с молодежью, укрепление взаимодействия между учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования и работодателями, подготовка квалифицированных специалистов в соответствии с потребностями рынка труда области, развитие дуального образования».

Поддерживая позицию руководителя области, коллектив Государственного Рязанского приборного завода инициировал проект «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!». В рамках этого проекта подписан договор «О сотрудничестве в сфере науки и образования» между АО «ГРПЗ» и рязанским «Политехом». Свои подписи на документе поставили генеральный директор приборного завода Павел Будагов и руководитель вуза Игорь Мурог. По договору на ГПРЗ открывается кафедра механообработки легких сплавов «Политеха».

Как отметил, выступая на торжественной церемонии подписания договора, первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, одна из основных задач в подготовке кадров для реального сектора экономики – это обеспечение тесного взаимодействия образовательных учреждений с производством. Открытие на предприятии кафедры поможет вести целенаправленную подготовку профориентированных специалистов для завода с учетом перспектив его развития. Профессиональное обучение перестраивается под потребности реального сектора экономики. Игорь Мурог подчеркнул, что это уже 11-я кафедра, открываемая вузом на предприятиях Рязани. Это дает возможность совершенствовать организацию учебной, производственной и преддипломной практик, лабораторных занятий и других видов учебной деятельности. Павел Будагов сообщил, что завод сотрудничает с «Политехом» давно. С 2015 года идет набор на целевые места от предприятия. В 2017 году на предприятии защитили свои дипломные проекты 29 человек, у семи из которых руководство дипломным проектированием осуществляли сотрудники АО «ГРПЗ». Проект «Профессиональные кадры Рязанщины – залог развития региона!» расширяет рамки такого сотрудничества, добавил Павел Будагов. Студентов «Политеха», специалистов ГПРЗ, других участников торжественной церемонии подписания договора приветствовал летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Рязани Владимир Аксенов. По его словам, укрепление связи учебных заведений и промышленных предприятий принесет благо всем: и молодежи, и заводу, и региону, и стране.