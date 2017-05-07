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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Представители Рязанской области вошли в число победителей заочного отборочного этапа программы «Арт-Профи Форум»

13:08 / Общество

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, стали известны результаты всероссийского заочного отборочного этапа программы «Арт-Профи Форум» 2016-2017 года. Рязанская область представила работы в 7 номинациях. В региональных этапах программы приняли участие студенты общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций из 45 субъектов Российской Федерации.

В число победителей вошли представители Рязанской области. Коллектив Скопинского электротехнического колледжа одержал победу в номинации «Творческий конкурс рекламы-презентации профессий». В числе победителей и социальный проект «Восстанавливаем храм, укрепляем веру» Рязанского нефтегазового колледжа.

Студенты представят Рязанскую область на всероссийском финальном этапе программы «Арт-Профи Форум», который пройдет осенью этого года.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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