Жители Рязани могут помочь подготовить город к празднику

В преддверии празднования Дня города на одной из основных площадок проведения праздничных торжеств пройдет субботник по санитарной очистке и благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. В работах примут участие сотрудники предприятий и организаций областного центра. На субботник уже вышли работники «Рязанской автоколонны №1310», Государственного Рязанского приборного завода и Управления по делам ГОЧС города Рязани, сообщает сайт администрации областного центра. В ЦПКиО окашивают траву, вырубают кустарники, собирают мусор.

Внести вклад в благоустройство парка может любой желающий, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели Рязани. Для этого необходимо обратиться в управление благоустройства города по телефону: 29-78-65.