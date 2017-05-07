07:20 МСК
Среда
05 / 07 / 2017
Выпуск № 122 (5409)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
158

Жители Рязани могут помочь подготовить город к празднику

13:15 / Актуально

В преддверии празднования Дня города на одной из основных площадок проведения праздничных торжеств пройдет субботник по санитарной очистке и благоустройству Центрального парка культуры и отдыха. В работах примут участие сотрудники предприятий и организаций областного центра. На субботник уже вышли работники «Рязанской автоколонны №1310», Государственного Рязанского приборного завода и Управления по делам ГОЧС города Рязани, сообщает сайт администрации областного центра. В ЦПКиО окашивают траву, вырубают кустарники, собирают мусор.

Внести вклад в благоустройство парка может любой желающий, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели Рязани. Для этого необходимо обратиться в управление благоустройства города по телефону: 29-78-65.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За неделю с улиц Рязани вывезли около 370 кубометров грунтовых наносов

Провал тротуара в районе площади Ленина в Рязани начнут ликвидировать сегодня утром

В Рязанской области продолжаются проверки капремонта домов

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:37
Представители Рязанской области стали победителями VI Московского международного фестиваля садов и цветов
17:17
В Рязани подвели итоги конкурса, посвященного Дню экологии
16:53
Свободу и нежность в гравюре и акварелях смогут почувствовать посетители выставки Марины Лазаревой в Рязани
16:45
В центре Рязани упали два столба
16:40
У дубля «Рязани-ВДВ» пять соперников
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы