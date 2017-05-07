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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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Житель Рязанской области стащил чужой кошелек

15:12 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратилась 34-летняя жительница Кораблинского района. Она рассказала, что была проездом в поселке Александро-Невский. Здесь она с семьей зашла в большой продуктовый магазин, а там у нее пропал кошелек с деньгами.

Полицейские выяснили, что пострадавшая, меняя маленькую корзинку для покупок, в которую она уже положила кошелек, на тележку, на несколько минут оставила кошелек без внимания. Портмоне с почти 10 тысячами рублей остались в корзинке у входа в магазин.

По записям камер видеонаблюдения, установленным в торговом зале, видно как молодой человек обнаружил в корзинке чужой кошелек. Он не стал искать его владельца, а заглянув внутрь портмоне, спрятал в карман и ушел из магазина. Полицейские выяснили, что злоумышленник мог передвигаться на темном автомобиле – эту машину заметили у магазина в предполагаемое время кражи.

Сотрудники полиции разыскали похожий по описанию автомобиль и установили личность злоумышленника. Им оказался 24-летний житель поселка. По его словам, он понимал, что совершает противоправное дело, но искушение легкой наживы было слишком сильным. Похищенный кошелек обнаружили в автомобиле злоумышленника. Часть денег изъяли.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 5-ти лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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