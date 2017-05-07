В Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета открыли именную аудиторию Константина Циолковского

В этой аудитории (во времена Циолковского 1-я мужская гимназия) 17 сентября 1879 года Константин Эдуардович сдавал экстерном экзамены на звание учителя уездных училищ и получил назначение в небольшой город Боровск Калужской губернии.

Открытие именной аудитории основоположника теоретической космонавтики приурочено к его 160-летию, которое мы будем отмечать 17 сентября 2017 года. На церемонии открытия присутствовали почетные гости – правнучка К.Э. Циолковского, директор Дома-музея Циолковского в Калуге Елена Алексеевна Тимошенкова; дочь дважды Героя Социалистического Труда, конструктора ракетно-космической техники Владимира Федоровича Уткина – Наталья Владимировна Ситникова летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Викторович Аксенов.

На открытии именной аудитории также присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Общественной палаты РФ, заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, профессор РГУ имени С.А.Есенина Ольга Воронова, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, представители рязанских вузов и общественных организаций.

Идея в открытии именной аудитории принадлежит директору Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорю Мурогу. Именная аудитория К.Э.Циолковского – уже не первая в вузе. В прошлом году были открыты три именные аудитории. Таким образом почтили память основателя «Бауманки» Александра Ершова – первого «золотого» медалиста Рязанской 1-й мужской гимназии 1835 года; Николая Кравкова – выпускника 80-х годов XIX века, представителя многодетной семьи Кравковых, проживавшей неподалеку на Астраханской (семеро детей учились в гимназии). Николай Павлович стал впоследствии известным фармакологом. Открыли аудиторию и в память о выпускнике гимназии, впоследствии ставшем одним из ярчайших представителей русской поэзии XIX века – Якове Полонском.

Именная аудитория Константина Циолковского не последняя в этой череде. У руководства института есть планы увековечить таким образом и других гимназистов, ставших известными не только стране, но и миру. После открытия аудитории в институте состоялась беседа за «круглым столом» на тему «К.Э.Циолковский – великий сын земли Рязанской». В ходе беседы была презентована книга Игоря Мурога и Александра Агарева «Рязанские ступени Циолковского».