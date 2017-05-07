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Главная страница / Рязанские новости / 05 июля 2017 года
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В Рязани появятся две новые остановки общественного транспорта

15:19 / Актуально
В Рязани появятся две новые остановки общественного транспорта

Сегодня в Рязани на улице Весенней в обоих направлениях движения установлены два новых остановочных павильона, сообщает сайт администрации областного центра. В ближайшее время завершатся работы по их монтажу и благоустройству территории. Остановкам дадут название и внесут их в реестр маршрутов регулярных перевозок Рязани и в разрешительную документацию общественного городского транспорта, следующего через них.

В настоящее время в областном центре установлено порядка 500 остановочных комплексов. Из них более 280 объектов находятся на содержании дирекции благоустройства города.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 04 июля 2017 года
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